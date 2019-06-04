«Уральские авиалинии» в преддверии осенних каникул запускают дополнительные рейсы в Поволжье и на Южный Урал

УрБК, Екатеринбург, 20.10.2023. В преддверии осенних каникул у российских школьников компания «Уральские авиалинии» запускает дополнительные рейсы в Казань, Самару и Челябинск. Все вылеты будут осуществляться из аэропорта Домодедово, сообщает пресс-служба перевозчика.



Допрейсы назначены на следующие даты: по маршруту Домодедово — Самара — Домодедово — 27, 29 октября и 6 ноября; Домодедово — Челябинск — Домодедово — 27 и 30 октября, 3 и 5 ноября; Домодедово — Казань — Домодедово — с 27 по 30 октября и со 2 по 6 ноября.



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