«Уральские авиалинии» запускают дополнительные рейсы между Екатеринбургом и Калининградом

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2023. С 23 июля 2023 года авиакомпания «Уральские авиалинии» вводит дополнительные рейсы из ...01.12.2020 «Уральские авиалинии» открывают рейсы из Екатеринбурга в Дубай
УрБК, Екатеринбург, 01.12.2020. «Уральские авиалинии» с 16 декабря запускают рейсы из Екатеринбурга в Дубай (ОАЭ) со ...24.07.2018 «Уральские авиалинии» увеличивают частоту рейсов в Калининград
УрБК, Екатеринбург, 24.07.2018. С 23 июля по 24 сентября авиакомпания «Уральские авиалинии» вводит дополнительные рейсы ...06.06.2017 «Уральские авиалинии» вводят новые рейсы в Сочи и Симферополь
УрБК, Екатеринбург, 06.06.2017. Авиакомпания «Уральские авиалинии» вводит дополнительные рейсы в Сочи и Симферополь из ...05.10.2016 «Уральские авиалинии» запускают еще один рейс из Екатеринбурга в Дубай
УрБК, Екатеринбург, 05.10.2016. Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 30 октября запускает дополнительные рейсы в ОАЭ — ...