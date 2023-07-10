«Уральские авиалинии» запускают дополнительные рейсы между Екатеринбургом и Калининградом

УрБК, Екатеринбург, 21.07.2023. Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 1 августа запускает дополнительные рейсы Екатеринбург — Калининград — Екатеринбург.



Как сообщает пресс-служба перевозчика, рейсы будут выполняться по следующему расписанию: U6-603 вылеты по вторникам из Екатеринбурга в 09.00, U6-604 — из Калининграда в 10.50, U6-603 вылеты по пятницам из Екатеринбурга в 15.30, U6-604 — из Калининграда в 17.15.



Отмечается, что в совокупности «Уральские авиалинии» выполняют 12 рейсов в неделю по этому направлению.