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«Уральские авиалинии» запускают дополнительные рейсы между Екатеринбургом и Калининградом

УрБК, Екатеринбург, 21.07.2023. Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 1 августа запускает дополнительные рейсы Екатеринбург — Калининград — Екатеринбург.

Как сообщает пресс-служба перевозчика, рейсы будут выполняться по следующему расписанию: U6-603 вылеты по вторникам из Екатеринбурга в 09.00, U6-604 — из Калининграда в 10.50, U6-603 вылеты по пятницам из Екатеринбурга в 15.30, U6-604 — из Калининграда в 17.15.

Отмечается, что в совокупности «Уральские авиалинии» выполняют 12 рейсов в неделю по этому направлению.
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