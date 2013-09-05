Полное восстановление IT-систем «Аэрофлота» после хакерской атаки займет не менее года

УрБК, Москва, 29.07.2025. Восстановление IT-систем «Аэрофлота» после масштабной кибератаки может занять до двух месяцев, а полное — до одного года. Сбой привел к отмене более ста рейсов. Расследование уголовного дела контролирует Генпрокуратура.



Накануне, 28 июля, в программе полетов «Аэрофлота» произошел масштабный сбой из-за атаки хакеров. По данным на вечер 28 июля, суммарно авиакомпания отменила 54 парных рейса (туда-обратно) из 206 рейсов в/из Шереметьево. Первым был отменен рейс из Москвы в Екатеринбург.



Стабилизировать ситуацию удалось за счет резервных мощностей международного аэропорта «Шереметьево». Приоритет в расписании был отдан направлениям на Дальний Восток, в Калининград, Сочи, Минеральные Воды и за рубеж, в том числе на широкофюзеляжных самолетах.



Однако, вечером перевозчик в своем Telegram-канале дополнительно проинформировал об отмене пяти рейсов на 28 июля и семи рейсов — на 29 июля. Но онлайн-регистрация на выполняемые рейсы была доступна по-прежнему за 24 часа до вылета, как и регистрация в аэропортах.



Сегодня, 29 июля, «Аэрофлот» отменил суммарно еще 53 рейса: 22 рейса из московского «Шереметьево» и 31 рейс в направлении Москвы.



В пресс-службе аэропорта сообщили, что на сегодняшний день к выполнению планируется 93% рейсов из Москвы и обратно по изначальному расписанию — 216 парных рейсов из 233). До 10:00 компания проводила точечные отмены рейсов, далее программа собственных рейсов Аэрофлота стабилизировалась.



Эксперты IT-сообщества полагают, что вероятность полной стабилизации расписания пострадавшего перевозчика возможна до конца текущей недели. Но при условии, что в ближайшее время будет восстановлен доступ к системам резервирования.



Однако восстановление всей разрушенной хакерами IT-инфраструктуры может занять не менее года.