Михаил Мальцев: Кибератака на «Аэрофлот» тревожит туристическую отрасль

УрБК, Москва, 29.07.2025. Восстановление IT-систем «Аэрофлота» после масштабной кибератаки может занять до двух ...14.08.2017 Аэрофлот отменил рейсы на Урал из-за грозы в Шереметьево
УрБК, Екатеринбург, 14.08.2017. В связи с прогнозом неблагоприятных метеоусловий — грозы в аэропорту Шереметьево — ...30.12.2010 «Аэрофлот» заявил об отмене рейсов в Екатеринбург и Лондон
УрБК, Москва, 30.12.2010. В аэропорту Шереметьево продолжают объявлять об отмене рейсов, в том числе в Астрахань, ...29.12.2010 ОАО «Аэрофлот» отменяет два рейса в Екатеринбург
УрБК, Москва, 29.12.2010. 29 декабря 2010 года ОАО «Аэрофлот» отменяет вылет из Москвы 23 международных и 26 внутренних ...28.12.2010 В Кольцово задерживается порядка 15 рейсов
УрБК, Екатеринбург, 28.12.2010. В Кольцово продолжаются задержки рейсов. Сегодня в Екатеринбург вовремя не прилетят ...