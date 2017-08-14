Михаил Мальцев: Кибератака на «Аэрофлот» тревожит туристическую отрасль

УрБК, Екатеринбург, 29.07.2025. Глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев назвал тревожной ситуацию с отменой сотен рейсов авиакомпании «Аэрофлот» после хакерской атаки.



«На рейсах Екатеринбург — Москва компании «Аэрофлот» традиционно летает большая доля транзитных пассажиров, путешествующих по международным и внутрироссийским направлениям. Ситуация, действительно, тревожная. Но пока заявлений от туроператоров, которые реализовывали туры и не смогли отправить туристов по направлениям, не поступало», — отмечает М. Мальцев.



Накануне, 28 июля, в программе полетов «Аэрофлота» произошел масштабный сбой из-за атаки хакеров. По данным на вечер 28 июля, суммарно авиакомпания отменила 54 парных рейса (туда-обратно) из 206 рейсов в/из Шереметьево. Первым был отменен рейс из Москвы в Екатеринбург.



Сегодня, 29 июля, «Аэрофлот» отменил суммарно еще 53 рейса: 22 рейса из московского «Шереметьево» и 31 рейс в направлении Москвы.



Восстановление IT-систем «Аэрофлота» после масштабной кибератаки может занять до двух месяцев, а полное —до одного года. Сбой привел к отмене более ста рейсов. Расследование уголовного дела контролирует Генпрокуратура.