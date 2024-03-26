Потери сети магазинов «Верный» от хакерской атаки могут составлять 140 млн рублей в день

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УрБК, Екатеринбург, 03.06.2024. Клиенты маркетплейса Ozon жалуются на то, что сервис не может восстановить ...

Товары при доставке у российских ритейлеров могут подорожать на 5-10%

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Сайты ЗАО «ВТБ24» и ОАО «Альфа-банк» подверглись DDoS-атаке

Сегодня днем сайт банка ВТБ24, а также онлайн-банкинг были временно недоступны. Страницы в Интернете подверглись ...

Сайты ЗАО «ВТБ24» подверглись DDoS-атаке

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Счета клиентов ОАО «Сбербанк России» подверглись хакерской атаке

УрБК, Москва, 30.03.2012. Сбербанк подтверждает факт несанкционированных списаний с ряда карточных счетов своих ...