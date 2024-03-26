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Потери сети магазинов «Верный» от хакерской атаки могут составлять 140 млн рублей в день

УрБК, Москва, 03.06.2024. Около тысячи магазинов федеральной ритейл-сети «Верный» третий день не принимают оплату банковскими картами. Также недоступны онлайн-заказы, пишет «Коммерсантъ».

«В «Верном» заявили, что торговая сеть подверглась хакерской атаке, в результате чего ряд систем работает с затруднениями», — пишет издание, уточняя, что потери «Верного» из-за хакерской атаки уже сейчас могут составить как минимум 300 млн руб. Если эта ситуация не будет исправлена в ближайшие два дня, то потери могут превысить 500 млн руб. Дело в том, что около 40% оборота товаров в сети оплачивается онлайн, отмечает «Коммерсантъ», и ежедневные потери сети могут составлять 120-140 млн руб.

Ранее УрБК писал о том, что хакерской атаке подверглась крупнейшая сеть доставки СДЭК. Неполадки в IT-инфраструктуре СДЭК были зафиксированы 26 мая. Кроме того, о техническом сбое сообщил маркетплейс Ozon. Наблюдатели отмечают, что сервису до сих пор не удалось осуществить своевременную доставку товаров, а отмена прибытия товара происходит непосредственно в день заявленной поставки.
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