Потери сети магазинов «Верный» от хакерской атаки могут составлять 140 млн рублей в день

УрБК, Екатеринбург, 03.06.2024. Клиенты маркетплейса Ozon жалуются на то, что сервис не может восстановить ...26.03.2024 Товары при доставке у российских ритейлеров могут подорожать на 5-10%
УрБК, Москва, 26.03.2024. Такие торговые сети, как «Лента» и Metro, а также «Вкусвилл» и «Дикси» закладывают в ...17.03.2014 Сайты ЗАО «ВТБ24» и ОАО «Альфа-банк» подверглись DDoS-атаке
Сегодня днем сайт банка ВТБ24, а также онлайн-банкинг были временно недоступны. Страницы в Интернете подверглись ...17.03.2014 Сайты ЗАО «ВТБ24» подверглись DDoS-атаке
УрБК, Москва, 17.03.2014. Сегодня днем сайт банка ВТБ24, а также онлайн-банкинг были временно недоступны. Страницы в ...30.03.2012 Счета клиентов ОАО «Сбербанк России» подверглись хакерской атаке
УрБК, Москва, 30.03.2012. Сбербанк подтверждает факт несанкционированных списаний с ряда карточных счетов своих ...