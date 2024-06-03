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Вчера, 16:43

СДЭК подтвердил информацию о сбое работы сервиса под внешним воздействием

УрБК, Москва, 04.06.2024. Сбой в работе сервиса доставки СДЭК был вызван внешним воздействием на IT-инфраструктуру компании. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СДЭК.

Напомним, что 26 мая был зафиксирован сбой в IT-инфраструктуре сервиса. Ответственность за атаку взяла на себя одна из хакерских группировок, выпустившая сообщение об обнаружении уязвимости в программном обеспечении СДЭКа. 3 июня компания возобновила движение отправлений, но не устранила уязвимости в своей IT-инфраструктуре.

«На текущем этапе внутреннего расследования мы можем подтвердить, что технический сбой был вызван внешним воздействием. На данный момент у нас нет оснований полагать, что произошла утечка персональных данных», — цитирует пресс-службу «Коммерсантъ».

При этом 4 июня стало известно, что данные компании (таблицы, содержащие номера накладных, описание причин задержек, описание посылок, названия подразделений СДЭК, отправителей и другое) о посылках оказались в открытом доступе.
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