СДЭК подтвердил информацию о сбое работы сервиса под внешним воздействием

УрБК, Москва, 04.06.2024. После сбоя в работе сервиса доставки СДЭК данные компании о посылках оказались в открытом ...03.06.2024 Ozon не может восстановить своевременную доставку товаров в Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 03.06.2024. Клиенты маркетплейса Ozon жалуются на то, что сервис не может восстановить ...30.05.2024 Эффект СДЭКа
Как сбой в службе доставки может сказаться на работе тысяч малых предприятий ...28.05.2024 СДЭК восстановит работу к 29 мая 2024 года
Сервис доставки СДЭК восстановит отправку и выдачу посылок не позднее 29 мая. Об этом «Известиям» заявил директор по ...28.05.2024 СДЭК восстановит работу к 29 мая 2024 года
УрБК, Москва, 28.05.2024. Сервис доставки СДЭК восстановит отправку и выдачу посылок не позднее 29 мая. Об этом ...