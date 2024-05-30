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Сегодня, 10:42

Хакеры выложили в сеть данные СДЭК

УрБК, Москва, 04.06.2024. После сбоя в работе сервиса доставки СДЭК данные компании о посылках оказались в открытом доступе, пишет «Коммерсантъ».

«В сети обнаружено несколько ссылок на сервисы Google, в частности «Google Таблицы», где размещены данные отправлений за апрель. Таблицы содержат номера накладных, описание причин задержек, описание посылок (вес, изображения), названия подразделений СДЭК, отправителей (физлица и юрлица)», — пишет издание.

Ранее УрБК писал о том, что 26 мая был зафиксирован сбой в IT-инфраструктуре СДЭК. Ответственность за атаку взяла на себя одна из хакерских группировок, выпустившая сообщение об обнаружении уязвимости в программном обеспечении СДЭКа. 3 июня компания возобновила движение отправлений, но, как пишет «Коммерсантъ», не устранила уязвимости в своей IT-инфраструктуре.
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