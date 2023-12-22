СДЭК восстановит работу к 29 мая 2024 года

УрБК, Екатеринбург, 22.12.2023. Свердловский областной суд подтвердил решение нижестоящей инстанции о взыскании с ООО ...25.10.2019 В работе оператора «Мотив» произошел технический сбой
УрБК, Екатеринбург, 25.10.2019. В работе мобильного оператора «Мотив» произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные ...20.08.2019 В работе оператора МТС произошел технический сбой
УрБК, Москва, 20.08.2019. В работе мобильного оператора МТС произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сайта ...26.06.2019 В салонах «МегаФона» в Екатеринбурге и Челябинске начнут выдавать посылки
УрБК, Москва, 26.06.2019. «МегаФон» запускает проект по установке постаматов и пунктов выдачи заказов из ...20.04.2018 В работе Райффайзенбанка произошел технический сбой
УрБК, Москва, 20.04.2018. В работе Райффайзенбанка произошел технический сбой. Об этом говорится в сообщении на сайте ...