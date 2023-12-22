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СДЭК восстановит работу к 29 мая 2024 года

УрБК, Москва, 28.05.2024. Сервис доставки СДЭК восстановит отправку и выдачу посылок не позднее 29 мая. Об этом «Известиям» заявил директор по коммуникациям компании Михаил Берггрен.

«Пункты выдачи заказов СДЭК восстановят выдачу отправлений не позднее завтрашнего дня, 29 мая. Мы работаем над полным возобновлением обслуживания, но также заготовили и резервные схемы», — цитирует издание М. Берггрена.

Ранее сообщалось, что 27 мая в работе сервиса СДЭК произошел масштабный технический сбой: сотрудники не могли выдавать и принимать посылки, также не работали сайт и приложение оператора. По словам М. Берггрена, данные о количестве посылок оказались недоступны. Ответственность за сбой взяла на себя хакерская группа Head Mare.
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