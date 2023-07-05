«Уральские авиалинии» запустят четыре дополнительных рейса по маршруту Екатеринбург — Казань

УрБК, Екатеринбург, 24.07.2023. Компания «Уральские авиалинии» запустит четыре дополнительных рейса по маршруту Екатеринбург — Казать и обратно. Приобрести билеты на них можно уже сейчас, сообщает пресс-служба перевозчика.



Так, с 30 июля можно будет улететь бортами U6-231 и U6-232 по воскресеньям в 14.15 из Екатеринбурга в Казань, в 14.40 — из Казани в Екатеринбург. По четвергам в 16.30 можно будет вылететь из Екатеринбурга в Казань, в 17.05 — из Казани в Екатеринбург.



Все билеты возвратные. Приобрести их можно в официальном приложении или на сайте авиакомпании, а также в городских авиакассах.