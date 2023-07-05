«Уральские авиалинии» запустят четыре дополнительных рейса по маршруту Екатеринбург — Казань

УрБК, Екатеринбург, 05.07.2023. Компания «Уральские авиалинии» с 15 июля начнет осуществлять рейсы по маршруту Казань — ...07.06.2023 «Уральские авиалинии» запускают регулярные рейсы по маршруту Екатеринбург — Казань — Екатеринбург
УрБК, Екатеринбург, 07.06.2023. Компания «Уральские авиалинии» запускает регулярные рейсы по маршруту Екатеринбург — ...19.05.2023 «Уральские авиалинии» продлили акцию на возвратные билеты
УрБК, Екатеринбург, 19.05.2023. Компания «Уральские авиалинии» продлила акцию «Все билеты возвратные» для путешествий ...18.04.2022 «Уральские авиалинии» запускают новые рейсы из Москвы и Казани
УрБК, Екатеринбург, 18.04.2022. Компания «Уральские авиалинии» к началу отпускного сезона запускает новые рейсы из ...07.04.2022 «Уральские авиалинии» запускают рейсы из Казани в Сочи и Минеральные Воды
УрБК, Екатеринбург, 07.04.2022. Авиакомпания «Уральские авиалинии» открыла продажу авиабилетов на рейсы из Казани в ...