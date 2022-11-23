«Уральские авиалинии» возобновят рейсы по маршруту Екатеринбург — Махачкала — Екатеринбург

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2022. «Уральские авиалинии» увеличат количество рейсов в Махачкалу из Москвы. Также в ...24.05.2022 «Уральские авиалинии» запускают рейсы из Екатеринбурга в Махачкалу
УрБК, Екатеринбург, 24.05.2022. «Уральские авиалинии» запускают рейсы из Екатеринбурга в Махачкалу. Первый полет ...15.07.2020 «Уральские авиалинии» увеличивают число рейсов из Санкт-Петербурга в Сочи, Анапу и Симферополь
УрБК, Екатеринбург, 15.07.2020. «Уральские авиалинии» расширяют маршрутную сеть из Санкт-Петербурга, сообщает ...13.07.2020 «Уральские авиалинии» будут выполнять рейсы по маршруту Екатеринбург — Хабаровск пять раз в неделю
УрБК, Екатеринбург, 13.07.2020. С 27 июля по 29 сентября авиакомпания «Уральские авиалинии» будет выполнять рейсы по ...06.06.2017 «Уральские авиалинии» вводят новые рейсы в Сочи и Симферополь
УрБК, Екатеринбург, 06.06.2017. Авиакомпания «Уральские авиалинии» вводит дополнительные рейсы в Сочи и Симферополь из ...