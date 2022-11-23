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«Уральские авиалинии» возобновят рейсы по маршруту Екатеринбург — Махачкала — Екатеринбург

УрБК, Екатеринбург, 01.04.2025. «Уральские авиалинии» с 24 мая возобновят рейсы по маршруту Екатеринбург — Махачкала — Екатеринбург. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Рейсы U6-83 и U6-84 запланированы с 24 мая по 25 октября ежедневно. Стоимость полета из Екатеринбурга в Махачкалу составит от 11 тыс. 800 руб., из Махачкалы в Екатеринбург — от 7 тыс. 800 руб. Продажи билетов уже открыты.

Более подробную информацию можно узнать на сайте авиакомпании, в мобильном приложении UralAirlines, в авиакассах и по телефону call-центра авиакомпании 8-800-7700-262.
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