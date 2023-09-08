«Уральские авиалинии» предоставят детям скидку 50% на авиабилеты по России

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2023. Авиакомпания «Уральские авиалинии» ввела скидки в 25% от тарифа для пассажиров в ...13.03.2020 «Уральские авиалинии» снизили цены на полеты из Сибири и Дальнего Востока в Москву
УрБК, Екатеринбург, 13.03.2020. Авиакомпания «Уральские авиалинии» снизила цены на полеты из Сибири и Дальнего Востока ...07.02.2020 «Уральские авиалинии» проводят распродажу билетов на самые популярные курорты со скидкой до 40%
УрБК, Екатеринбург, 07.02.2020. Авиакомпания «Уральские авиалинии» объявляет о старте традиционной распродажи «Билеты в ...24.01.2020 «Уральские авиалинии» ввели скидку 15% на рейсы Москва — Благовещенск
УрБК, Екатеринбург, 24.01.2020. На сайте авиакомпании «Уральские авиалинии» доступен промокод на скидку 15% от тарифа ...07.08.2019 «Уральские авиалинии» объявили о распродаже авиабилетов из Екатеринбурга в Европу
УрБК, Екатеринбург, 07.08.2019. Авиакомпания «Уральские авиалинии» проводит распродажу авиабилетов в европейские ...