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«Уральские авиалинии» предоставят детям скидку 50% на авиабилеты по России

УрБК, Екатеринбург, 24.12.2024. «Уральские авиалинии» предоставят детям скидку в 50% на авиабилеты по России. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Скидка 50% от тарифа предназначена для юных пассажиров от 2 до 12 лет по всем трансферным и прямым рейсам регулярных внутренних направлений. Она действует на авиабилеты по тарифам группы промо, эконом и премиум-эконом. Период покупки — с 23 декабря 2024 года; период вылетов — с 11 января 2025 года.

Билеты можно приобрести на кассах, в мобильном приложении или на официальном сайте авиаперевозчика.
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