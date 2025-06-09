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09.06.2025

«Уральские авиалинии» запустили новый тариф с увеличенной нормой провоза багажа на обратном рейсе

УрБК, Екатеринбург, 09.06.2025. «Уральские авиалинии» запустили новый тариф «Эконом-Буст» с увеличенной нормой провоза багажа на обратном рейсе (до 32 кг, вместо 23 кг). Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

«Уральские авиалинии» запустили новый тариф с увеличенной нормой провоза багажа на обратном рейсе
Фото предоставлено пресс-службой компании «Уральские авиалинии»

Отмечается, что подобных тарифов на российском рынке еще не было. Запуск данного продукта позволит путешественникам привозить из поездок больше подарков и сувениров, не переживая за перевес.

«Тариф «Эконом-Буст» доступен на регулярных рейсах при покупке билета по маршруту «туда-обратно», но недоступен на чартерных рейсах и рейсах с пересадками. Билеты по тарифу можно оформить только на сайте и в мобильном приложении авиакомпании. Выбрать тариф можно на рейсах по России, а также нескольким заграничным направлениям: в/из Турции, ОАЭ и Китая», — говорится в сообщении.

При путешествиях по России все билеты по тарифу «Эконом-Буст» — возвратные. Прочие условия обмена и возврата билетов, а также требования к ручной клади совпадают с условиями базового тарифа «Эконом».

Отметим, что запуск нового тарифа состоялся в рамках рекламной кампании перевозчика «Возвращайтесь окрыленными», в основе которой — переосмысление ценности путешествий.
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