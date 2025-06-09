«Уральские авиалинии» запустили новый тариф с увеличенной нормой провоза багажа на обратном рейсе

УрБК, Екатеринбург, 07.02.2022. Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 5 февраля изменила нормы провоза багажа и ручной ...

«Уральские авиалинии» изменили нормы провоза багажа и ручной клади

УрБК, Екатеринбург, 17.11.2016. Авиакомпания «Уральские авиалинии» ввела новые правила провоза багажа и ручной клади. ...

«Уральские авиалинии» ввели новые правила провоза багажа и ручной клади

«Уральские авиалинии» запускают новые тарифы для перелетов по России

УрБК, Екатеринбург, 18.12.2015. Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 18 декабря 2015 года объявляет о запуске новых ...