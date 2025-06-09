«Уральские авиалинии» запустили новый тариф с увеличенной нормой провоза багажа на обратном рейсе

УрБК, Екатеринбург, 07.02.2022. Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 5 февраля изменила нормы провоза багажа и ручной ...17.11.2016 «Уральские авиалинии» ввели новые правила провоза багажа и ручной клади
УрБК, Екатеринбург, 17.11.2016. Авиакомпания «Уральские авиалинии» ввела новые правила провоза багажа и ручной клади. ...18.12.2015 «Уральские авиалинии» запускают новые тарифы для перелетов по России
УрБК, Екатеринбург, 18.12.2015. Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 18 декабря 2015 года объявляет о запуске новых ...22.10.2014 ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» увеличило норму провоза багажа для пассажиров по тарифу «Премиум эконом»
УрБК, Екатеринбург, 22.10.2014. Авиакомпания «Уральские авиалинии» увеличила норму бесплатного провоза багажа для ...03.02.2012 Стоимость перелета Гянджа — Санкт-Петербург ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» снижена до 70 евро
УрБК, Екатеринбург, 03.02.2012. ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» запускает специальное предложение на рейс ...