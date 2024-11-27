Прибыль российских банков в ноябре выросла до 518 млрд рублей

УрБК, Москва, 27.11.2024. Фактическая прибыль российского банковского сектора в октябре составила 348 млрд руб. Это на ...24.09.2024 Прибыль российских банков в августе увеличилась на 42%
УрБК, Москва, 24.09.2024. Фактическая прибыль российского банковского сектора в августе составила 435 млрд руб. Это на ...22.07.2024 Совокупная чистая прибыль российских банков в I полугодии выросла на 8%
УрБК, Москва, 22.07.2024. Чистая прибыль банковского сектора РФ в I полугодии 2024 года составила 1,829 трлн руб., что ...25.10.2021 Чистая прибыль российских банков в сентябре снизилась на 48 млрд рублей
УрБК, Москва, 25.10.2021. Чистая прибыль банков в РФ в сентябре составила 196 млрд руб. Это на 48 млрд руб. меньше ...16.05.2013 Чистая прибыль ОАО «МТС» по РБСУ сократилась в 3 раза по итогам I квартала
УрБК, Москва, 16.05.2013. По итогам 1-го квартала 2013 года чистая прибыль ОАО «Мобильные Телесистемы» (МТС) составила ...