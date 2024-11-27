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Вчера, 12:05

Прибыль российских банков в ноябре выросла до 518 млрд рублей

УрБК, Москва, 24.12.2024. Прибыль российских банков в ноябре составила 518 млрд руб. Это в 1,5 раза больше, чем в октябре текущего года (348 млрд руб.), следует из материалов Банка России.

В документе отмечается, что чистая прибыль в основном увеличилась за счет положительной переоценки валюты (140 млрд руб. против 23 млрд руб. в октябре), то есть, из-за сильного ослабления рубля к доллару (-9,9%).

Основная прибыль за месяц выросла на 26%, или на 60 млрд руб.

«Совокупный финансовый результат сектора был ниже чистой прибыли и составил 479 млрд руб.: в нем учитывается переоценка, которая идет напрямую в капитал, в том числе, по субординированным кредитам (-74 млрд руб.) и части ценных бумаг (+35 млрд руб., из-за ожиданий рынка по более быстрому снижению ключевой ставки в среднесрочной перспективе)», — отмечается в отчете регулятора.
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