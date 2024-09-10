В Екатеринбурге оштрафовали владельца магазина VOKEN showroom за торговлю вещами без маркировки

УрБК, Екатеринбург, 24.12.2024. В Екатеринбурге оштрафовали владельца магазина VOKEN showroom за торговлю вещами без маркировки и необходимых сопроводительных документов. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.



«В продаже установлены товары легкой промышленности (дубленки, куртки, брючные женские костюмы) без маркировки средствами идентификации», — говорится в сообщении.



Владельцу магазина мировой судья назначил штраф в размере 5 тыс. руб. с конфискацией арестованного имущества, а управлением Роспотребнадзора он был оштрафован еще на 20 тыс. руб.