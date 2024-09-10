В Екатеринбурге оштрафовали владельца магазина VOKEN showroom за торговлю вещами без маркировки

УрБК, Екатеринбург, 10.09.2024. Специалисты Северного Екатеринбургского отдела Управления Роспотребнадзора по ...01.12.2021 В Екатеринбурге владелец магазина «Планета одежды» оштрафован за торговлю контрафактной одеждой под марками Nike и Reebok
УрБК, Екатеринбург, 01.12.2021. Индивидуальный предприниматель, владеющий магазином «Планета одежды», заплатит 5 тыс. ...03.05.2018 Роспотребнадзор оштрафовал магазин «Монетка» в Екатеринбурге на 100 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 03.05.2018. Роспотребнадзор оштрафовал ООО «Элемент-Трейд» (владелец торговой сети «Монетка») на ...12.05.2017 Владельца Ревдинского хлебокомбината оштрафовали на 80 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 12.05.2017. В Ревде специалисты Роспотребнадзора оштрафовали владельца хлебокомбината на улице ...27.04.2009 Почти 20% проверенной в Свердловской области табачной продукции забраковано по причине отсутствия сопроводительных документов и нарушения правил маркировки
УрБК, Екатеринбург, 27.04.2009. В 2008 году Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области проведено 510 ...