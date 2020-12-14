В Екатеринбурге сотрудники Роспотребнадзора обнаружили меховые изделия без маркировки в магазине «Пятигорские шубы»

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2020. Сотрудники Екатеринбургской таможни и Управления Роспотребнадзора по Свердловской ...18.06.2020 Таможенники изъяли на границе более 600 кг безакцизного табака из Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 18.06.2020. Сотрудники Уральского таможенного управления задержали на российско-казахстанской ...03.05.2018 Роспотребнадзор оштрафовал магазин «Монетка» в Екатеринбурге на 100 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 03.05.2018. Роспотребнадзор оштрафовал ООО «Элемент-Трейд» (владелец торговой сети «Монетка») на ...27.11.2017 Свердловский Роспотребнадзор выявил нарушения при продаже меховых изделий у 33 предпринимателей
УрБК, Екатеринбург, 27.11.2017. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области в ходе проверок выявило ...17.01.2017 В России к началу года арестованы меховые изделия без маркировки на 235 млн рублей
УрБК, Москва, 17.01.2017. Органы Роспотребнадзора в рамках реализации пилотного проекта по введению маркировки одежды ...