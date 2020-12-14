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В Екатеринбурге сотрудники Роспотребнадзора обнаружили меховые изделия без маркировки в магазине «Пятигорские шубы»

УрБК, Екатеринбург, 10.09.2024. Специалисты Северного Екатеринбургского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области при проведении выборочного контроля выявили в магазине «Пятигорские шубы» на улице Челюскинцев, 21 меховые изделия с нарушением требований к маркировке. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении в соответствии с частью 2 статьи 15.12 КоАП РФ «Производство, ввод в оборот или продажа товаров и продукции, в отношении которых установлены требования по маркировке и (или) нанесению информации, без соответствующей маркировки и (или) информации, а также с нарушением установленного порядка нанесения такой маркировки и (или) информации». Продукция магазина, принадлежащего ИП Ивановой Л.Р., была арестована, а документы переданы в суд.

Постановлением мирового судьи индивидуальному предпринимателю назначен штраф в размере 5 тыс. руб. с конфискацией арестованного имущества на сумму свыше 300 тыс. руб. По апелляционной жалобе предпринимателя, рассмотренной Железнодорожным районным судом, решение мирового суда оставлено в силе.
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