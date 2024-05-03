Ротация Дюрера

От кошки до птички, от Помпеев до Китая

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2023. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 3 сентября в 14.00 пойдет ...

В культурном центре «Эрмитаж-Урал» в выходные пройдет открытая экскурсия «В глубоком тылу»

Коллекцию гравюр Дюрера продали за шесть миллионов долларов

Коллекцию гравюр Альбрехта Дюрера продали за шесть млн долл. на торгах Christie's в Нью-Йорке 29 января. Об этом ...