Ротация Дюрера

В культурном центре «Эрмитаж Урал» (входит в состав ЕМИИ) завтра откроется вторая часть выставки «Альбрехт Дюрер — гений Северного Возрождения. Из собрания Государственного Эрмитажа». Вниманию зрителей будут представлены более 70 новых работ мастера и его последователей.
Самую известную работу Дюрера — гравюру «Меланхолия» — теперь можно будет увидеть в разделе «Мастерские гравюры» сразу в двух оттисках: черно-белом и раскрашенном в XVI веке. «Меланхолия» была загадкой уже для современников художника и приобрела свою славу в XX веке, став одной из самых известных гравюр в мире и привлекая к себе внимание ученых самых разных направлений: философов, математиков, биологов, астрономов.
В новом виде предстанут и главные серии мастера. Так, тема Страстей Христовых, к которой Дюрер обращался неоднократно, раскроется в цикле резцовых гравюр «Страсти на меди». Он отличается сложностью смысловых интерпретаций, сильнейшим драматизмом и тончайшей детализацией исполнения.
Уже знакомая зрителю серия «Апокалипсис», ставшая прорывом в творчестве художника, будет дополнена новым листом, расширяющим привычную иконографию этого цикла.
Одиночные листы, вошедшие во вторую часть выставки, продемонстрируют разнообразие тем и жанров, с которыми работал художник. Ранняя гравюра «Покаяние святого Иоанна Златоуста» предлагает авторский вариант иконографии популярного в XV веке сюжета. Аллегорические листы «Малая Фортуна» и «Четыре ведьмы» демонстрируют опыты Дюрера в изображении обнаженной натуры.
Ряд изображений Мадонн позволяет проследить эволюцию его стиля, соединяющего итальянизирующую манеру исполнения фигур с традиционным для северного искусства решением пространства. Наконец, на второй части выставки можно увидеть листы, выполненные в редких для Дюрера техниках сухой иглы и офорта.
Раздел «Под знаком Дюрера», раскрывающий влияние творчества художника на его последователей с XVI по начало XX века, дополнен целым рядом новых листов. Это и копии работ Дюрера, сравнение которых демонстрирует важность гравировального мастерства исполнителя, и пастиши, составленные из элементов разных произведений мастера, и даже карандашный рисунок немецкого авангардиста Отто Дикса, который находился в диалоге с художниками эпохи Возрождения и называл себя учеником Дюрера.
Напомним, что первая часть выставки была доступна
для посетителей культурного центра «Эрмитаж-Урал» с начала апреля. Поскольку графика очень чувствительна к свету, показывать гравюры и рисунки можно очень непродолжительное время, поэтому на этой неделе сотрудники ЕМИИ произвели ротацию гравюр, представив гостям музея новые работы мастера.
Художественное наследие Альбрехта Дюрера (1471-1528) охватывает почти 100 картин, около 1 тыс. акварелей и рисунков, более 100 гравюр на металле, примерно 350 ксилографий и более 400 книжных иллюстраций. Уже современники воспринимали его прежде всего как графика. Считается, что Альбрехт Дюрер поднял гравюру на новый уровень, придав ей новую степень художественной свободы.
Вторая часть выставки «Альбрехт Дюрер — гений Северного Возрождения» будет представлена в центре «Эрмитаж-Урал» по адресу улица Вайнера, 11 с 29 июня по 15 сентября 2024 года.
Напомним, что в 2021 году культурный центр «Эрмитаж-Урал» — одно из подразделений ЕМИИ — стал спутником Государственного Эрмитажа после реконструкции, которую выполнила компания «Атомстройкомплекс». Теперь один из главных музеев страны регулярно привозит на Урал тематические выставки. Представляемые в их рамках предметы искусства требуют особых условий экспонирования, которые теперь может обеспечить обновленный корпус ЕМИИ на улице Вайнера, 11.