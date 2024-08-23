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Сегодня, 13:13

Прощание с Дюрером, иные и импрессионизм

Екатеринбургский музей ИЗО (ЕМИИ) подготовил познавательно-развлекательную программу для жителей и гостей города на предстоящий уикенд. Мероприятия состоятся на двух площадках: в культурном центре «Эрмитаж-Урал» на ул. Вайнера, 11 и Музее наивного искусства на ул. Розы Люксембург, 18.

Прощание с Дюрером, иные и импрессионизм

Прощай, Дюрер!

В культурном центре «Эрмитаж-Урал» уже сегодня, 13 сентября, в 18.30 начнется музейный квиз «К Северу от Альп в плену у Меланхолии» в рамках выставки «Альбрехт Дюрер — гений Северного Возрождения».

Прощание с Дюрером, иные и импрессионизм

Вечер начнется с авторской экскурсии, после чего будут сформированы команды, а затем начнется игра. Участники квиза познакомятся с наиболее яркими персоналиями и их открытиями, избранными произведениями искусства, гастрономическими особенностями эпохи, а также интересными фактами из жизни самого художника.

Также к финисажу работ Альбрехта Дюрера 15 сентября на этой же площадке в 15.00 начнется неформальный Эрмитажный лекторий. Кураторы выставки расскажут слушателям о перипетиях семейной жизни художника, загадках его творчества, о влиянии мастера на творцов и обывателей сквозь века.

Прощание с Дюрером, иные и импрессионизм

Так, научный сотрудник Отдела западноевропейского изобразительного искусства Государственного Эрмитажа, хранитель коллекции рисунков немецкой школы XV-XVIII веков, сокуратор выставки Наталья Сэпман прочтет лекцию «Оправдание Агнес. О личной жизни Альбрехта Дюрера». В ходе нее автор вместе со слушателями попробует разобраться, действительно ли супруга великого художника оказывала на его творчество негативное влияние, или же дурную репутацию женщине создали завистники.

Научный сотрудник Отдела западноевропейского изобразительного искусства Государственного Эрмитажа, хранитель коллекции немецкой гравюры XV-XVIII веков, сокуратор выставки Светлана Мурашкина прочтет лекцию «Загадки «Меланхолии», посвященную одной из самых знаменитых работ художника.

Прощание с Дюрером, иные и импрессионизм

«В 1514 году, на вершине своего творчества, Альбрехт Дюрер создает одну из трех прославленных «Мастерских гравюр» — «Меланхолию». Нет ни одного графического произведения, столь подробно изученного, интерпретированного и истолкованного: листу бумаги размером 24 на 18 см посвящены сотни страниц исследований. Загадочная фигура, ее спутники и окружающие их вещи в течение многих лет становились предметом пристального внимания искусствоведов, писателей, философов, филологов, врачей, ботаников, математиков, астрономов и огромного числа дилетантов», — сообщается в анонсе мероприятия.

Прощание с Дюрером, иные и импрессионизм

Вместе со слушателями автор лекции попробует отыскать причину популярности данного произведения Альбрехта Дюрера на протяжении веков.

Ведущий научный сотрудник Отдела западноевропейского изобразительного искусства Государственного Эрмитажа, хранитель коллекции рисунков Северных школ XV-XVIII веков Алексей Ларионов расскажет гостям музея о том, что такое «Дюреровский ренессанс».

Стоит отметить, что это понятие не имеет никакого отношения к эпохе Возрождения. Речь идет о художественном течении в искусстве Германии и Нидерландов второй половины XVI — начала XVII века, связанном с использованием и переосмыслением наследия великого художника. Для молодых художников этого периода Альбрехт Дюрер стал культовой фигурой. В возврате к его художественным формулам они видели один из путей преодоления нарастающего упадка мастерства и утраты стилистического единства. Его работы стали не только образцом для прямого подражания, но и основой для создания новых, вполне современных по духу произведений.

Прощание с Дюрером, иные и импрессионизм

Заведующая сектором зарубежного искусства ЕМИИ, сокуратор выставки Дарья Черкасова вместе со зрителями рассмотрит оммажи Альбрехту Дюреру от художников XX-XXI веков — от Сальвадора Дали до Ларса фон Триера. В рамках лекции с провокационным названием «Пятая Черепашка-Ниндзя» будет сделана попытка обозначить место великого художника в современной массовой культуре и вместе со слушателями выяснить, что работы мастера могут сказать зрителям сегодня.

Прощание с Дюрером, иные и импрессионизм

Напомним, что в 2021 году культурный центр «Эрмитаж-Урал» — одно из подразделений ЕМИИ — стал спутником Государственного Эрмитажа после реконструкции, которую выполнила компания «Атомстройкомплекс». Теперь один из главных музеев страны регулярно привозит на Урал тематические выставки. Представляемые в их рамках предметы искусства требуют особых условий экспонирования, которые теперь может обеспечить обновленный корпус ЕМИИ на улице Вайнера, 11.

Европейский мир русского импрессиониста

В Большом выставочном зале культурного центра «Эрмитаж-Урал» 15 сентября в 12.00 начнется детский мастер-класс «Удивительный мир русского импрессиониста». Специалист отдела просвещения ЕМИИ Анастасия Лапина проведет для малышей своеобразную прогулку по окрестностям французской столицы, покажет улицы Парижа и его природу в картинах художника Константина Кузнецова.

Прощание с Дюрером, иные и импрессионизм

Она расскажет ребятам про удивительную историю жизни художника и его путь к изобразительному искусству, а также объяснит, кто такие импрессионисты, и как они изменили мир художников. После этого дети смогут нарисовать собственный пейзаж в стиле импрессионизма в ходе мастер-класса.

Иной взгляд на мир

14 и 15 сентября в 13.00 в Музее наивного искусства сотрудники Отдела наивного искусства ЕМИИ Яна Таушканова и Елена Тимошенко проведут открытые экскурсии по новой выставке «Иные. Коллекция аутсайдер арт Владимира Гаврилова».

Прощание с Дюрером, иные и импрессионизм

Проект знакомит зрителей с иными гранями непрофессионального искусства: в коллекции Владимира Гаврилова представлены такие направления, как ар-брют, маргинальное искусство, спонтанная арт-терапевтическая экспрессия. Произведения отбирались строго по принципам художественной ценности и экспрессивной насыщенности, вне зависимости от наличия ментальных особенностей или психиатрического опыта.
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