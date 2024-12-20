Минфин РФ подтвердил отсутствие лимитов по семейной ипотеке в 2025 году

Материалы по теме

Минфин РФ планирует отменить лимиты по семейной ипотеке

УрБК, Москва, 20.12.2024. Минфин РФ по поручению президента планирует отменить лимиты по семейной ипотеке, сообщает ...

Минфин: Поступления от приватизации в федеральный бюджет РФ составят не менее 100 млрд рублей

УрБК, Москва, 14.03.2024. В 2024 году поступления в федеральный бюджет России от приватизации должны составить не менее ...

Крым получит 250 млрд руб. на развитие региона за счет правительственных резервов

В 2015 году деньги на развитие Крыма и Севастополя выделят за счет нераспределенного резерва правительства. Об этом ...

Минфин РФ ожидает уровень инфляции в 2014 году в пределах 5,5-6%

УрБК, Москва, 09.09.2013. Минфин ожидает уровень инфляции в России в 2014 году в пределах 5,5-6%, а в случае отказа от ...

Льготы малому бизнесу по страховым взносам обойдутся бюджету в 150 млрд рублей

УрБК, Москва, 06.09.2013. Льготы малому бизнесу на выплату страховых взносов обойдутся бюджету в 150 млрд руб. до 2016 ...