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Минфин РФ подтвердил отсутствие лимитов по семейной ипотеке в 2025 году

УрБК, Москва, 23.12.2024. Министр финансов РФ Антон Силуанов разъяснил ситуацию с семейной ипотекой. По его словам, проблемы с выдачей средств в 2024 году возникли из-за нехватки денег у кредитно-финансовых организаций в связи с повышением ключевой ставки. Он отметил, что Минфин делает все необходимое для нормального функционирования программы в 2025 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью министра каналу ВГТРК.

А. Силуанов заявил, что лимиты вводились из-за увеличения разрыва между льготной и рыночной ипотечными ставками. Однако, по словам министра, возникшие трудности были преодолены — в банки было направлено дополнительное финансирование.

«В следующем году будем принимать все необходимое [для того], чтобы не допускать таких разрывов. То есть действительно лимитов нет — деньги по «семейке» будут в полном объеме», — добавил А. Силуанов.
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