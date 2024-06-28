В Екатеринбурге аферисты под предлогом инвестирования похитили у местной жительницы 3,7 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.12.2024. В Екатеринбурге аферисты под предлогом инвестирования убедили местную жительницу перевести на неизвестные счета 3,7 млн руб. По факту хищения денежных средств возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК Российской Федерации «Мошенничество в особо крупном размере», сообщает пресс-служба городского УМВД.



Потерпевшая сообщила, что она перешла по рекламному объявлению в интернете, обещающему заработок на бирже. После того, как она оставила контактные данные, ей поступил звонок от незнакомца через мессенджер. Он описал преимущества инвестиций на бирже и прислал женщине ссылку на фальшивую торговую площадку.



После регистрации на платформе она по инструкции звонившего перевела свои сбережения на счета аферистов, а затем оформила онлайн-кредит на сумму почти 1,6 млн руб.