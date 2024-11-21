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Цены производителей промтоваров на Среднем Урале за год выросли на 13%

УрБК, Екатеринбург, 23.12.2024. В Свердловской области цены производителей промышленных товаров в январе-ноябре 2024 года выросли на 12,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По сравнению с октябрем текущего года этот показатель снизился на 0,3%, а по отношению к ноябрю 2023 года увеличился на 8,9%.

По данным Свердловскстата, в отчетном периоде в сфере «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» рост цен производителей составил 4,7%. В категории «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» — 6%.

В сферах «Обрабатывающие производства» и «Добыча полезных ископаемых» цены производителей за год увеличились на 22,2% и 13,7% соответственно.
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