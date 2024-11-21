Цены производителей промтоваров на Среднем Урале за год выросли на 13%

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2024. В Свердловской области цены производителей промышленных товаров в октябре 2024 года ...22.08.2024 Цены производителей промышленных товаров в Свердловской области за год выросли на 13,7%
В Свердловской области цены производителей промышленных товаров в июле 2024 года выросли на 13,7% по сравнению с ...22.02.2024 Цены производителей промышленных товаров в Свердловской области за год выросли на 15,6%
В Свердловской области цены производителей промышленных товаров в январе 2024 года выросли на 15,6% по сравнению с ...22.12.2023 Цены производителей промышленных товаров в Свердловской области за год выросли на 20%
В Свердловской области цены производителей промышленных товаров в ноябре 2023 года выросли на 20% по сравнению с ...18.08.2023 На Среднем Урале цены производителей промышленных товаров за год выросли на 9,1%
УрБК, Екатеринбург, 18.08.2023. В Свердловской области цены производителей промышленных товаров в июле выросли на 9,1% ...