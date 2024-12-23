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Цены производителей промтоваров на Среднем Урале за год увеличились на 12,4%

УрБК, Екатеринбург, 04.02.2025. В январе-декабре 2024 года цены производителей промышленных товаров на Среднем Урале выросли на 12,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, говорится в материалах Свердловскстата.

В сфере «Добыча полезных ископаемых» цены производителей промтоваров выросли на 20,6%, в сегменте «Обрабатывающие производства» — на 13,2%.

В сфере «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» показатель увеличился на 5,3%. В сегменте «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность от ликвидации загрязнений» — на 6,7%.
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