Цены производителей промтоваров на Среднем Урале за год увеличились на 5,2%

В апреле 2025 года цены производителей промышленных товаров на Среднем Урале выросли на 5,3% по сравнению с аналогичным ...30.05.2025 Цены производителей промтоваров на Среднем Урале за год увеличились на 5,3%
УрБК, Екатеринбург, 30.05.2025. В апреле 2025 года цены производителей промышленных товаров на Среднем Урале выросли на ...04.02.2025 Цены производителей промтоваров на Среднем Урале за год увеличились на 12,4%
В январе-декабре 2024 года цены производителей промышленных товаров на Среднем Урале выросли на 12,4% по сравнению с ...04.02.2025 Цены производителей промтоваров на Среднем Урале за год увеличились на 12,4%
УрБК, Екатеринбург, 04.02.2025. В январе-декабре 2024 года цены производителей промышленных товаров на Среднем Урале ...18.08.2023 На Среднем Урале цены производителей промышленных товаров за год выросли на 9,1%
УрБК, Екатеринбург, 18.08.2023. В Свердловской области цены производителей промышленных товаров в июле выросли на 9,1% ...