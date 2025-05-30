Цены производителей промтоваров на Среднем Урале за год увеличились на 5,2%

УрБК, Екатеринбург, 08.07.2025. Цены производителей промышленных товаров на Среднем Урале в мае 2025 года выросли на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в материалах Свердловскстата. В сфере «добыча полезных ископаемых» цены производителей снизились на 6,5%, в сегменте «обрабатывающие производства» выросли на 5,1%. В сфере «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» показатель увеличился на 14%. В сегменте «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» — на 1,9%.

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