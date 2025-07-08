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Вчера, 17:42

Цены производителей промтоваров на Среднем Урале за год увеличились на 4%

УрБК, Екатеринбург, 22.07.2025. Цены производителей промышленных товаров на Среднем Урале в июне 2025 года выросли на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в материалах Свердловскстата.

В сфере «добыча полезных ископаемых» цены производителей снизились на 4,4%, в сегменте «обрабатывающие производства» выросли на 3,4%.

В сфере «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» показатель увеличился на 12,4%. В сегменте «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» — на 1,9%.
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