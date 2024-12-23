Цены производителей промтоваров на Среднем Урале за год увеличились на 12,4%

УрБК, Екатеринбург, 04.02.2025. В январе-декабре 2024 года цены производителей промышленных товаров на Среднем Урале ...23.12.2024 Цены производителей промтоваров на Среднем Урале за год выросли на 13%
УрБК, Екатеринбург, 23.12.2024. В Свердловской области цены производителей промышленных товаров в январе-ноябре 2024 ...21.11.2024 Цены производителей промышленных товаров в Среднем Урале за год выросли на 9,7%
УрБК, Екатеринбург, 21.11.2024. В Свердловской области цены производителей промышленных товаров в октябре 2024 года ...18.08.2023 На Среднем Урале цены производителей промышленных товаров за год выросли на 9,1%
УрБК, Екатеринбург, 18.08.2023. В Свердловской области цены производителей промышленных товаров в июле выросли на 9,1% ...01.06.2022 Цены производителей промышленных товаров на Среднем Урале в январе-апреле выросли на 20,5%
ены производителей промышленных товаров в Свердловской области в январе-апреле 2022 года выросли на 20,5% по сравнению ...