Цены производителей промтоваров на Среднем Урале за год увеличились на 12,4%

В январе-декабре 2024 года цены производителей промышленных товаров на Среднем Урале выросли на 12,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, говорится в материалах Свердловскстата.



В сфере «Добыча полезных ископаемых» цены производителей промтоваров выросли на 20,6%, в сегменте «Обрабатывающие производства» — на 13,2%.



В сфере «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» показатель увеличился на 5,3%. В сегменте «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность от ликвидации загрязнений» — на 6,7%.