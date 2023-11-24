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Цены производителей промышленных товаров в Свердловской области за год выросли на 20%

УрБК, Екатеринбург, 22.12.2023. В Свердловской области цены производителей промышленных товаров в ноябре 2023 года выросли на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За месяц этот показатель увеличился на 0,9%, сообщает Свердловскстат.

В сфере «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» годовой рост цен производителей составил 10,7%. В категории «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» — 7%.

В сферах «Обрабатывающие производства» и «Добыча полезных ископаемых» цены производителей за год увеличились на 20,8% и 48,1% соответственно.
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