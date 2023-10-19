Цены производителей промышленных товаров в Свердловской области за год выросли на 20%

В Свердловской области цены производителей промышленных товаров в сентябре выросли на 15,8% по сравнению с аналогичным ...19.10.2023 Цены производителей промышленных товаров в Свердловской области за год выросли на 15,8%
УрБК, Екатеринбург, 19.10.2023. В Свердловской области цены производителей промышленных товаров в сентябре выросли на ...22.09.2023 Цены производителей промышленных товаров в Свердловской области за год выросли на 13,3%
В Свердловской области цены производителей промышленных товаров в августе выросли на 13,3% по сравнению с аналогичным ...22.09.2023 Цены производителей промышленных товаров в Свердловской области за год выросли на 13,3%
УрБК, Екатеринбург, 22.09.2023. В Свердловской области цены производителей промышленных товаров в августе выросли на ...18.08.2023 На Среднем Урале цены производителей промышленных товаров за год выросли на 9,1%
УрБК, Екатеринбург, 18.08.2023. В Свердловской области цены производителей промышленных товаров в июле выросли на 9,1% ...