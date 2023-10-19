УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Важно
Сегодня, 15:04

Цены производителей промышленных товаров в Свердловской области за год выросли на 19,2%

В Свердловской области цены производителей промышленных товаров в октябре 2023 года выросли на 19,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За месяц этот показатель увеличился на 1,1%, сообщает Свердловскстат.

В сфере «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» годовой рост цен производителей составил 11,9%. В категории «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» — 7%.

В сферах «Обрабатывающие производства» и «Добыча полезных ископаемых» цены производителей за год увеличились на 20% и 43,3% соответственно.
Вернуться в раздел » Важно
Материалы по теме
19.10.2023 Цены производителей промышленных товаров в Свердловской области за год выросли на 15,8%

В Свердловской области цены производителей промышленных товаров в сентябре выросли на 15,8% по сравнению с аналогичным ...

19.10.2023 Цены производителей промышленных товаров в Свердловской области за год выросли на 15,8%

УрБК, Екатеринбург, 19.10.2023. В Свердловской области цены производителей промышленных товаров в сентябре выросли на ...

22.09.2023 Цены производителей промышленных товаров в Свердловской области за год выросли на 13,3%

В Свердловской области цены производителей промышленных товаров в августе выросли на 13,3% по сравнению с аналогичным ...

22.09.2023 Цены производителей промышленных товаров в Свердловской области за год выросли на 13,3%

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2023. В Свердловской области цены производителей промышленных товаров в августе выросли на ...

18.08.2023 На Среднем Урале цены производителей промышленных товаров за год выросли на 9,1%

УрБК, Екатеринбург, 18.08.2023. В Свердловской области цены производителей промышленных товаров в июле выросли на 9,1% ...

Популярные новости
26.10.2023Минсельхоз подготовил проект постановления о запрете экспорта мяса птицы01.11.2023В Свердловской области по программе КРТ построят микрорайон на 160 тыс. кв. метров16.11.2023В Екатеринбурге аренда «однушек» в новых домах на 5% дороже среднего платежа по ипотеке27.10.2023Пять шагов для Екатеринбурга27.10.2023Выходные в Эрмитаже
Архив новостей
Ноябрь 2023 (568)
Октябрь 2023 (733)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (774)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18