Цены производителей промышленных товаров в Свердловской области за год выросли на 19,2%

УрБК, Екатеринбург, 24.11.2023. В Свердловской области цены производителей промышленных товаров в октябре 2023 года выросли на 19,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За месяц этот показатель увеличился на 1,1%, сообщает Свердловскстат.



В сфере «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» годовой рост цен производителей составил 11,9%. В категории «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» — 7%.



В сферах «Обрабатывающие производства» и «Добыча полезных ископаемых» цены производителей за год увеличились на 20% и 43,3% соответственно.