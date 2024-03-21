Цены производителей промышленных товаров в Свердловской области за год выросли на 15,4%

В Свердловской области цены производителей промышленных товаров в феврале 2024 года выросли на 15,7% по сравнению с ...21.03.2024 Цены производителей промышленных товаров в Свердловской области за год выросли на 15,7%
УрБК, Екатеринбург, 21.03.2024. В Свердловской области цены производителей промышленных товаров в феврале 2024 года ...22.02.2024 Цены производителей промышленных товаров в Свердловской области за год выросли на 15,6%
В Свердловской области цены производителей промышленных товаров в январе 2024 года выросли на 15,6% по сравнению с ...22.02.2024 Цены производителей промышленных товаров в Свердловской области за год выросли на 15,6%
УрБК, Екатеринбург, 22.02.2024. В Свердловской области цены производителей промышленных товаров в январе 2024 года ...22.09.2023 Цены производителей промышленных товаров в Свердловской области за год выросли на 13,3%
В Свердловской области цены производителей промышленных товаров в августе выросли на 13,3% по сравнению с аналогичным ...