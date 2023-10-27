В Екатеринбурге двоих иностранцев осудили за незаконную закупку и перевозку 25 тыс. литров спирта

УрБК, Екатеринбург, 27.10.2023. В Шалинском районе осудили индивидуального предпринимателя за незаконную вырубку лесных ...10.10.2023 В Екатеринбурге осудили участников ОПГ за мошенничество с перевозками металлических изделий на сумму более 10 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 10.10.2023. В Екатеринбурге Орджоникидзевский районный суд вынес приговор участникам организованной ...18.05.2022 Жителей Сысерти признали виновными в незаконной вырубке леса с ущербом более 80 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 18.05.2022. Шестерых жителей Сысертского района осудили за незаконную вырубку леса с ущербом более ...04.04.2018 В Екатеринбурге суд вынес приговор бывшему инкассатору за присвоение более 950 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 04.04.2018. Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении ...17.05.2016 В Екатеринбурге вынесен приговор мошенникам, похитившим деньги из 70 банкоматов
УрБК, Екатеринбург, 17.05.2016. Сегодня Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес приговор в отношении двух жителей ...