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Вчера, 18:01

В Екатеринбурге двоих иностранцев осудили за незаконную закупку и перевозку 25 тыс. литров спирта

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2024. В Екатеринбурге суд вынес приговор двоим иностранцам, которых признали виновными в незаконной покупке и перевозке спирта на сумму 1,6 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Суд установил, что в сентябре 2023 года оба обвиняемых вместе с другими лицами купили 25 тыс. литров спирта в канистрах у неизвестного продавца. Они попытались перевезти его под видом дезинфицирующего средства на склад в Верх-Исетском районе, но были пойманы правоохранителями.

Районный суд на основании части 2 статьи 53.1 УПК РФ назначил виновным наказание в виде двух лет принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.
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