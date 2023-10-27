В Екатеринбурге двоих иностранцев осудили за незаконную закупку и перевозку 25 тыс. литров спирта

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2024. В Екатеринбурге суд вынес приговор двоим иностранцам, которых признали виновными в незаконной покупке и перевозке спирта на сумму 1,6 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Суд установил, что в сентябре 2023 года оба обвиняемых вместе с другими лицами купили 25 тыс. литров спирта в канистрах у неизвестного продавца. Они попытались перевезти его под видом дезинфицирующего средства на склад в Верх-Исетском районе, но были пойманы правоохранителями.



Районный суд на основании части 2 статьи 53.1 УПК РФ назначил виновным наказание в виде двух лет принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.