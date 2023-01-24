Свердловского предпринимателя осудили за незаконную вырубку леса с ущербом более 1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 27.10.2023. В Шалинском районе осудили индивидуального предпринимателя за незаконную вырубку лесных насаждений. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В ходе рассмотрения уголовного дела было установлено, что бизнесмен, занимающийся заготовкой и продажей древесины, в апреле 2020 года заключил государственные контракты на выполнение работ по уходу за лесами. На основании них предполагалось, что он организует выборочный сруб деревьев в четырех лесосеках Шалинского района. Однако предприниматель на протяжении трех месяцев незаконно вырубил 296 куб. м здоровых хвойных деревьев, не предусмотренных договором, а затем продал их. В результате государственный ущерб превысил 1,1 млн руб.



Для сокрытия преступлений мужчина оформлял фиктивные акты и прочие документы. В результате суд назначил предпринимателю наказание в виде принудительных работ в течение 2 лет и 10 месяцев с удержанием 5% из зарплаты в доход государства. Кроме того, с бизнесмена взыскали причиненный ущерб и запретили ему заниматься лесозаготовкой. Приговор не вступил в законную силу.