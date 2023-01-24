Свердловского предпринимателя осудили за незаконную вырубку леса с ущербом более 1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2023. В Нижней Туре местный житель привлечен к уголовной ответственности за незаконную ...14.08.2020 Жителя Красноуральска осудили за незаконную вырубку леса на сумму в 1,4 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 14.08.2020. В отношении жителя Красноуральска вынесен приговор по уголовному делу о незаконной ...06.03.2020 Жителя Екатеринбурга осудили на 4,5 года колонии за незаконную вырубку 720 деревьев на сумму более 8 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 06.03.2020. Октябрьский районный суд Екатеринбурга на основании доказательств, представленных ...28.11.2014 Предприниматель Нижней Салды обвинен в незаконной вырубке деревьев
УрБК, Екатеринбург, 28.11.2014. Утвержден обвинительный приговор в отношении 34-летнего предпринимателя из Нижней Салды ...30.01.2014 Суд взыскал 10 млн руб. с предпринимателя, незаконно вырубившего деревья в Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 30.01.2014. Суд вынес приговор предпринимателю, который обвинялся в незаконной вырубке лесных ...