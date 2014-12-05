В Нижней Туре местный житель признан виновным в незаконной вырубке леса на сумму более 7,2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2023. В Нижней Туре местный житель привлечен к уголовной ответственности за незаконную вырубку лесных насаждений на сумму более 7,2 млн руб. Нижнетуринский городской суд признал его виновным по части 3 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере».
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в ходе судебного рассмотрения дела стало известно, что обвиняемый осуществил незаконную вырубку деревьев на территории Качканарского участкового лесничества ГКУ Свердловской области «Верхотурское лесничество». Так, лесничество лишилось 761 дерева таких пород, как ель, сосна, пихта, береза и лиственница. Общий объем заготовленной древесины составил 556 куб. м, а ущерб — свыше 7,2 млн руб.
В результате Нижнетуринский городской суд назначил виновному штраф в размере 1 млн руб. Также суд взыскал с мужчины более 7,2 млн руб.
На сегодняшний день приговор в законную силу не вступил.
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