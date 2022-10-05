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В Новоуральске осужден предприниматель за незаконную рубку леса на сумму более 11,6 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2023. Новоуральский городской суд признал виновным жителя Екатеринбурга за причинение ущерба государственному казенному учреждению Свердловской области «Невьянское лесничество» на общую сумму свыше 11,6 млн руб.

Обвинение мужчине, который является индивидуальным предпринимателем, было предъявлено по части 3 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере», сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В ходе судебного заседания стало известно, что с декабря 2021 по февраль 2022 года вырубались деревья находящегося на территории лесного фонда. Указание на срезание лесных насаждений дал екатеринбургский бизнесмен, у которого не было оформленного разрешения для подобных действий. Лица, выполняющие работы, не знали о том, что деятельность предпринимателя является незаконной.

Уточняется, что расследование уголовного дела находилось на контроле прокурора. В результате принятых мер ущерб организации «Невьянское лесничество» полностью возмещен. Также подсудимый признал вину в совершении преступления. Новоуральский городской суд назначил виновному штраф в размере 1 млн руб.

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