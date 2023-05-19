В Свердловской области восстановят более 30 тыс. га лесов

УрБК, Екатеринбург, 07.06.2023. В Свердловской области сотрудники Уральской авиалесоохраны, лесничеств и арендаторы в этом году восстановят более 30 тыс. га лесов. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.



Как отмечают специалисты, лесовосстановление на таких участках, где ранее были возгорания, займет не меньше года. Однако перед этим потребуется проверка состояния лесных насаждений, после чего принимаются меры по оздоровлению деревьев.



«Для оценки санитарного состояния проводятся лесопатологические обследования, в ходе которых устанавливается степень повреждения древостоя. В случае если древостой погиб полностью, то назначается сплошная санитарная рубка, при частичной гибели лесных насаждений санитарная рубка проводится выборочно. Деревья можно высаживать сразу после расчистки и подготовки почвы», — рассказал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.



Кроме того, по словам экспертов, естественное восстановление успешно проходит там, где есть деревья с семенами. Для ускорения этого процесса специалисты проводят минерализацию почвы, убирают листья и хвою, прореживают молодняк и удаляют растения, которые могут помешать дереву вырасти. В этом году восстановить таким образом планируют почти 22 тыс. га лесных угодий.



Также для посадки будет выделено семь тыс. га сеянцев сосен и елей. Затем в течение трех лет за сеянцами требуется постоянный уход. Для того чтобы ель достигла 70 см, требуется порядка 10 лет. Кроме того, в уральских питомниках подготавливают более 20 га посадочного материала. Им не только засеивают леса Свердловской области, но и отправляют в Ханты-Мансийский автономный округ и Тюменскую область.



Напомним, что МСАУ «Екатеринбургское лесничество» за пять лет высадило в столице Урала 312 тыс. деревьев. Также в 2023 году лесничество планирует высадить в парке «Зеленая роща» от 200 до 300 деревьев и кустарников.