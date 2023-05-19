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19.05.2023

В Екатеринбурге за 5 лет высадили 312 тыс. деревьев

УрБК, Екатеринбург, 19.05.2023. МСАУ «Екатеринбургское лесничество» за 5 лет работы посадило в столице Среднего Урала порядка 312 тыс. деревьев. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

«По стандарту мы размещаем по 2 тыс. растений на гектар. Первые пару лет мы ухаживаем за недавно подселенными деревьями — в этом году специалисты учреждения будут регулярно поливать, обрезать и «подкармливать» порядка 200 Га лесной территории», — рассказал директор лесничества Александр Чубарков.

Всего организация содержит 12 парков Екатеринбурга. Так, в 2023 году лесничество планирует высадить в парке «Зеленая роща» от 200 до 300 деревьев и кустарников.

По словам директора учреждения, леса муниципального образования Екатеринбурга составляют порядка 45% от общей площади. Также каждый год проводится профилактика возникновения лесных пожаров.

«Ежегодно осенью и весной мы делаем минерализованные полосы общей длиной около 300 километров, призванные предотвратить распространение природных пожаров. Очищаем территории лесов от мусора и отмершей древесины, всеми силами агитируем население не жечь костры, патрулируем местность вместе с МЧС. К сожалению, самое веское слово остается за погодой, и пожары порой случаются», — отметил А. Чубарков.

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