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Житель Екатеринбурга предстанет перед судом по обвинению в незаконной вырубке деревьев в Южном лесопарке

УрБК, Екатеринбург, 10.10.2023. В Чкаловский районный суд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого по части 3 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, весной 2023 года обвиняемый приобрел бензопилу и привлек для вырубки деревьев знакомого, у которого был грузовой автомобиль «КамАЗ». При этом владелец транспортного средства не был осведомлен о планах напарника.

«Далее обвиняемый прибыл в «Южный лесной парк», который является особо охраняемой территорией областного значения, и спилил 34 березы, произвел фрезеровку срубленной древесины и подготовил ее к транспортировке. Знакомый злоумышленника, не осведомленный о преступном характере просьбы последнего, погрузил срубленную древесину в свой автомобиль «КамАЗ», — говорится в сообщении.

Вывезти деревья мужчины не успели, так как были задержаны сотрудниками полиции. Ущерб, нанесенный ГКУ Свердловской области «Дирекция лесных парков», оценивается на сумму свыше 870 тыс. руб.
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