Житель Екатеринбурга предстанет перед судом по обвинению в незаконной вырубке деревьев в Южном лесопарке

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2022. Прокуратура ЗАТО города Новоуральск направила в суд уголовное дело в отношении жителя ...

Жителя Свердловской области обвиняют в незаконной вырубке леса на сумму почти 12 млн рублей

Жителя Асбеста обвиняют в незаконной рубке леса на сумму свыше 500 тыс. рублей

В Свердловской области пять человек предстанут перед судом за незаконную вырубку леса на 9,3 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 14.05.2020. В Шалинский районный суд направлено уголовное дело в отношении пяти человек, обвиняемых ...