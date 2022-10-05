Житель Екатеринбурга предстанет перед судом по обвинению в незаконной вырубке деревьев в Южном лесопарке

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2022. Прокуратура ЗАТО города Новоуральск направила в суд уголовное дело в отношении жителя ...07.09.2020 Жителя Асбеста обвиняют в незаконной рубке леса на сумму свыше 500 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 07.09.2020. Житель Асбеста обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи ...14.05.2020 В Свердловской области пять человек предстанут перед судом за незаконную вырубку леса на 9,3 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 14.05.2020. В Шалинский районный суд направлено уголовное дело в отношении пяти человек, обвиняемых ...29.04.2014 Свердловчанина будут судить за незаконную вырубку деревьев на сумму более 1 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 29.04.2014. Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура направила в суд уголовное дело ...22.11.2013 Свердловчанин нанес ГКУ СО «Туринское лесничество» ущерб на 62 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 22.11.2013. Житель Туринского района Свердловской области предстанет перед судом по обвинению в ...