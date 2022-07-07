В Екатеринбурге суд рассмотрит уголовное дело о незаконной вырубке и сбыте древесины на сумму 35 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 07.07.2022. Двое жителей Алапаевского района предстанут перед судом за незаконную вырубку лесных ...15.10.2020 В суд направлено уголовное дело о вырубке леса в Ачитском районе на сумму более 2,5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 15.10.2020. В Красноуфимский районный суд направлено уголовное дело о незаконной рубке лесных ...30.07.2020 Суд взыскал со свердловчанина 1,1 млн рублей за незаконную вырубку леса
УрБК, Екатеринбург, 30.07.2020. Кушвинский городской суд Свердловской области вынес приговор по уголовному делу в ...29.05.2020 В Невьянске возбуждено уголовное дело о незаконной вырубке леса почти на 4 миллиона рублей
УрБК, Екатеринбург, 29.05.2020. Следственные органы возбудили уголовное дело о незаконной вырубке леса на территории ...19.05.2017 Возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки леса на территории Алапаевского лесничества
УрБК, Екатеринбург, 19.05.2017. В Алапаевске возбуждено уголовное дело по факту незаконной рубки леса на общую сумму ...