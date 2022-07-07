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В Екатеринбурге суд рассмотрит уголовное дело о незаконной вырубке и сбыте древесины на сумму 35 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 10.06.2024. Прокуратура Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жителей, обвиняемых в совершении преступлений по части 3 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений», части 3 статьи 191.1 УК РФ «Перевозка, хранение, переработка в целях сбыта, сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины».

По версии следствия, обвиняемые, а также двое неустановленных лиц под видом лесозаготовительной организации занимались незаконной вырубкой леса на территории бывшего участкового лесничества в Чкаловском районе Екатеринбурга, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В целях конспирации они смешивали незаконно добытую древесину с легальной, на вырубку которой у организации имелись необходимые разрешения.

Таким образом, в период с мая 2019 по февраль 2023 года «черные» рубщики причинили ущерб государству на сумму свыше 34,9 млн руб.

Уголовное дело направлено в Чкаловский районный суд для рассмотрения по существу.
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