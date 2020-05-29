Свердловская прокуратура возбудила уголовное дело о незаконной вырубке леса с ущербом в 320 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 29.05.2020. Следственные органы возбудили уголовное дело о незаконной вырубке леса на территории ...19.05.2017 Возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки леса на территории Алапаевского лесничества
УрБК, Екатеринбург, 19.05.2017. В Алапаевске возбуждено уголовное дело по факту незаконной рубки леса на общую сумму ...04.05.2017 В Березовском возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки леса
УрБК, Екатеринбург, 04.05.2017. Возбуждено уголовное дело по факту незаконной рубки лесных насаждений в Березовском. Об ...17.10.2014 Возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки леса в Нижнетагильском военном лесничестве на сумму 840 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 17.10.2014. Возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки леса в Нижнетагильском военном ...14.02.2013 Ущерб от незаконной вырубки леса в ГБУ «Верх-Исетское лесничество» превысил 30 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 14.02.2013. В ГБУ СО «Верх-Исетское лесничество» выявлена незаконная вырубка леса, ущерб от которой ...