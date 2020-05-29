Свердловская прокуратура возбудила уголовное дело о незаконной вырубке леса с ущербом в 320 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 25.12.2024. Прокуратура Кировграда возбудила уголовное дело о незаконной вырубке леса с ущербом на сумму более 320 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.



В результате проверки, проведенной совместно с сотрудниками Невьянского лесничества, была выявлена незаконная вырубка леса в районе поселка Шурала. Была срублена 131 береза, 28 осин, 23 сосны.



С целью установления ответственного за нарушение лица надзорный орган в порядке пункта 2 части 2 статьи 37 УПК РФ направил материалы проверки в следственное отделение МОтд МВД России «Кировградское».



По факту незаконной рубки лесных насаждений в особо крупном размере (ч. 3 ст. 260 УК РФ) было возбуждено уголовное дело. Расследование находится на контроле городской прокуратуры.