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В Каменске-Уральском возбудили дело о незаконной вырубке леса с ущербом более 370 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 22.01.2025. В Каменске-Уральском возбудили дело о незаконной вырубке леса с ущербом более 370 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Было установлено, что сотрудники МКУ «Управление городского хозяйства» Каменска-Уральского выявили незаконную рубку сосны и березы территории городского округа вблизи дома №27 по ул. Цветников.

Материалы проверки были направлены в полицию с целью поиска ответственного за незаконную вырубку лица. Возбуждено уголовное дело за незаконную вырубку лесных насаждений в особо крупном размере (ч. 3 ст. 260 УК РФ). Расследование находится на контроле городской прокуратуры.
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