В Каменске-Уральском возбудили дело о незаконной вырубке леса с ущербом более 370 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 25.12.2024. Прокуратура Кировграда возбудила уголовное дело о незаконной вырубке леса с ущербом на ...31.10.2023 Свердловская прокуратура выявила незаконный сруб хвойных деревьев на сумму более 2,2 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 31.10.2023. Прокуратура Нижнесергинского района в ходе проверки установила, что на лесном участке ...28.10.2022 Житель Красноуральска предстанет перед судом за незаконную вырубку леса на сумму более 29 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 28.10.2022. Перед судом предстанет житель Красноуральска, который обвиняется в незаконной вырубке ...29.05.2020 В Невьянске возбуждено уголовное дело о незаконной вырубке леса почти на 4 миллиона рублей
УрБК, Екатеринбург, 29.05.2020. Следственные органы возбудили уголовное дело о незаконной вырубке леса на территории ...17.10.2014 Возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки леса в Нижнетагильском военном лесничестве на сумму 840 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 17.10.2014. Возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки леса в Нижнетагильском военном ...