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Вчера, 09:57

Свердловская прокуратура выявила незаконный сруб хвойных деревьев на сумму более 2,2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 31.10.2023. Прокуратура Нижнесергинского района в ходе проверки установила, что на лесном участке Бардымского участкового лесничества неизвестные незаконно срубили 34 сосны и пихты с ущербом на сумму свыше 2,2 млн руб.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, по факту данного происшествия было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений, в особо крупном размере».

Ранее в Шалинском районе осудили предпринимателя за незаконную вырубку леса с ущербом более 1 млн руб.
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