Свердловская прокуратура выявила незаконный сруб хвойных деревьев на сумму более 2,2 млн рублей

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Возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки леса на территории Алапаевского лесничества

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УрБК, Екатеринбург, 04.05.2017. Возбуждено уголовное дело по факту незаконной рубки лесных насаждений в Березовском. Об ...

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В Свердловской области возбуждено 5 уголовных дел по фактам незаконной вырубки леса

УрБК, Екатеринбург, 30.07.2014. В Свердловской области возбуждено 5 уголовных дел по фактам незаконной вырубки лесных ...