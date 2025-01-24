Сысертская прокуратура выявила незаконный сруб деревьев с ущербом 4,9 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2025. Сысертская межрайонная прокуратура во время проверки установила, что в Сысертском лесничестве было вырублено 140,67 куб. м древесины сосны и 17,52 куб. м. берез. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства Свердловской области.



Спилы от деревьев специалисты обнаружили во время выездной проверки. Также выяснилось, что территория Двуреченского Кашинского участкового лесничества (Сысертское лесничество) не передавалась в пользование ни физическим, ни юридическим лицам. Эксперты оценили причиненный ущерб на сумму более 4,9 млн руб.



Прокуратура передала материалы в полицию для поиска виновного в вырубке леса в порядке пункта 2 части 2 статьи 37 УПК РФ. По итогам предварительного расследования возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений, в особо крупном размере».