Сысертская прокуратура выявила незаконный сруб деревьев с ущербом 4,9 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 25.12.2024. Прокуратура Кировграда возбудила уголовное дело о незаконной вырубке леса с ущербом на ...31.10.2023 Свердловская прокуратура выявила незаконный сруб хвойных деревьев на сумму более 2,2 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 31.10.2023. Прокуратура Нижнесергинского района в ходе проверки установила, что на лесном участке ...29.05.2020 В Невьянске возбуждено уголовное дело о незаконной вырубке леса почти на 4 миллиона рублей
УрБК, Екатеринбург, 29.05.2020. Следственные органы возбудили уголовное дело о незаконной вырубке леса на территории ...05.04.2018 В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки деревьев в Парковом лесничестве
УрБК, Екатеринбург, 05.04.2018. В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки деревьев в ...19.05.2017 Возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки леса на территории Алапаевского лесничества
УрБК, Екатеринбург, 19.05.2017. В Алапаевске возбуждено уголовное дело по факту незаконной рубки леса на общую сумму ...