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Невьянский суд взыскал с заготовителей 793 тыс. рублей за незаконную рубку леса

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2023. Невьянский горсуд взыскал с ЗАО «Аятское» в пользу государства более 793 тыс. руб. в качестве возмещения ущерба, причиненного незаконной рубкой деревьев. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

ЗАО «Аятское» получило в региональном министерстве природных ресурсов разрешение на заготовку древесины на лесном участке, расположенном на территории Аятского участкового лесничества ГКУ Свердловской области «Невьянское лесничество». Однако сотрудники компании небрежно выполнили работы.

«Площадь лесосеки была занижена на 0,7 Га, выполнена незаконная рубка лесных насаждений в объеме 154 кубометров, в результате чего лесному фонду Российской Федерации причинен ущерб на сумму свыше 793 тыс. руб.», — указано в сообщении пресс-службы ведомства.

Нижнетагильская природоохранная прокуратура направила в Невьянский городской суд исковое заявление о взыскании с ЗАО «Аятское» суммы ущерба в пользу государства. Суд встал на сторону прокуратуры.

Отмечается, что компания в полном объеме возместила причиненный незаконной рубкой деревьев ущерб.
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