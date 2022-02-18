Невьянский суд взыскал с заготовителей 793 тыс. рублей за незаконную рубку леса

УрБК, Екатеринбург, 18.02.2022. Свердловская природоохранная прокуратура через суд взыскала более 5,7 млн руб. с ООО ...23.08.2018 В Свердловской области компания «Режевской леспромхоз» выплатит за незаконную рубку деревьев более 5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 23.08.2018. ООО «Режевской леспромхоз» должен будет выплатить пользу МО «Режевской городской округ» ...26.11.2013 Житель Свердловской области предстанет перед судом за незаконную вырубку деревьев на территории ГКУ СО «Нижне-Тагильское лесничество»
УрБК, Екатеринбург, 26.11.2013. Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура утвердила обвинительное ...09.08.2013 Суд обязал жителя Свердловской области, осужденного за вырубку леса, возместить ущерб государству в 5,7 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 09.08.2013. Первоуральский городской суд обязал жителя Свердловской области, осужденного за вырубку ...08.12.2010 ЗАО «ПО «Свердлес» в ходе незаконной рубки лесов нанесло ущерб государству в размере около 2,5 млн. рублей
УрБК, Екатеринбург, 08.12.2010. Прокурор Шалинского района по результатам проверки исполнения лесного законодательства, ...