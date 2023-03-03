«Атомстройкомплекс» сохранит 8-метровую ель на территории будущей школы на улице Советской в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 03.03.2023. Компания-застройщик «Атомстройкомплекс» и министерство образования Свердловской области ...24.01.2023 «Атомстройкомплекс» закончил возведение фундамента для школы № 41 в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 24.01.2023. «Атомстройкомплекс» выполнил устройство фундамента и приступил к заливке монолитных ...14.01.2022 «Атомстройкомплекс» построит губернаторский лицей в Солнечном микрорайоне Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 14.01.2022. Компания «Атомстройкомплекс» построит губернаторский лицей в Солнечном микрорайоне ...16.10.2020 «Атомстройкомплекс» завершает строительство школы в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 16.10.2020. В рамках национального проекта «Образование» проект реконструкции здания школы № 80 в ...27.07.2020 Компания «Атомстройкомплекс» сдала в эксплуатацию новую школу на 1 тыс. мест в Невьянске
УрБК, Невьянск, 27.07.2020. Компания «Атомстройкомплекс», несмотря на пандемию COVID-19, ввела в строй школу в ...