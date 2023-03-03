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«Атомстройкомплекс» сохранит 8-метровую ель на территории будущей школы на улице Советской в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 06.07.2023. Специалисты «Атомстройкомплекса» при подготовке строительной площадки будущей школы в Пионерском микрорайоне Екатеринбурга обнаружили на территории 8-метровую ель. Было решено сохранить дерево, рядом с которым, скорее всего, будет расположен главный вход, рассказали в пресс-службе компании.

«Атомстройкомплекс» сохранит 8-метровую ель на территории будущей школы на улице Советской в Екатеринбурге

Уточним, что новое образовательное учреждение строится на улице Советской и будет способно принять 1,5 тыс. учеников. Работы ведутся в рамках государственно-частного партнерства. Подрядчиком выступает «Атомстройкомплекс», а финансовым партнером проекта — «Сбербанк».

«Атомстройкомплекс» сохранит 8-метровую ель на территории будущей школы на улице Советской в Екатеринбурге

«Ель расположена вне площади застройки здания школы, поэтому несмотря на предусмотренную проектом возможность сноса, мы, конечно, решили сохранить дерево. Все необходимые для строительства коммуникации и подъездные пути для техники расположили так, чтобы не повредить ель. Пригласили на площадку эколога, который осмотрел ель и дал нам рекомендации о том, как лучше защитить дерево от проводимых в непосредственной близости работ», — сообщил руководитель стройки Александр Прокопович.

У специалистов «Атомстройкомплекса» уже есть опыт сохранения деревьев во время проведения строительных работ. Например, при реконструкции комплекса зданий Екатеринбургского медицинского научного центра профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий строители заботились о редких для Урала конских каштанах, растущих на территории медучреждения. На зиму деревья укутывали и защищали ограждениями.

Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»
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