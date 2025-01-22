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В Свердловской области осужден бывший лесничий за незаконную вырубку леса с ущербом более 760 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 05.02.2025. В Слободо-Туринском районе Свердловской области осужден бывший лесничий за незаконную вырубку леса с ущербом более 760 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

Отмечается, что в 2023 году мужчина умышленно занизил в отчетности объем растущих сосен на одном из участков. Затем на основании фиктивного договора с одним из местных жителей он произвел незаконную вырубку деревьев.

Подсудимый признал вину, раскаялся в содеянном и полностью возместил ущерб. Суд приговорил его к штрафу. Решение суда вступило в законную силу.
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