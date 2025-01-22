В Свердловской области осужден бывший лесничий за незаконную вырубку леса с ущербом более 760 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 22.01.2025. В Каменске-Уральском возбудили дело о незаконной вырубке леса с ущербом более 370 тыс. ...27.10.2023 Свердловского предпринимателя осудили за незаконную вырубку леса с ущербом более 1 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 27.10.2023. В Шалинском районе осудили индивидуального предпринимателя за незаконную вырубку лесных ...02.07.2021 Экс-директора природного парка «Припышминские боры» осудили за вырубку леса на 2,7 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 02.07.2021. Бывший руководитель ФГБУ «Национальный парк «Припышминские боры» Сергей Виноградов ...06.09.2019 Осужден бывший сотрудник «Байкаловского лесничества» за получение взятки за незаконную вырубку леса
УрБК, Екатеринбург, 06.09.2019. Слободо-Туринский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего ...07.07.2011 За незаконную вырубку леса жителя Свердловской области приговорили к трем с половиной годам лишения свободы
УрБК, Екатеринбург, 07.07.2011. Пригородный районный суд приговорил 30-летнего жителя Свердловской области к лишению ...