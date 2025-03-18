Жительницу Первоуральска осудили за хищение более 400 тыс. рублей под видом оказания туруслуг

УрБК, Екатеринбург, 18.03.2025. Жительницу Первоуральска обвиняют в хищении более 425 тыс. руб. под видом продажи ...08.04.2024 В Челябинской области будут судить женщину за мошенничество на 1,4 млн рублей под видом оказания магических услуг
УрБК, Челябинск, 08.04.2024. Прокуратура города Магнитогорска направила в суд уголовное дело в отношении местной ...17.01.2024 Cуд вынес приговор по делу о хищении у 22 жителей Екатеринбурга свыше 6 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 17.01.2024. Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в ...16.09.2022 В Нижнем Тагиле вынесли приговор гендиректору турагентства за хищение 2,4 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 16.09.2022. Ленинский районный суд Нижнего Тагила приговорил к 3,5 года лишения свободы местную ...02.06.2017 В Асбесте сотрудница медучреждения признана виновной в мошенничестве в отношении пациентов
УрБК, Екатеринбург, 02.06.2017. Асбестовский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении сотрудницы одного ...