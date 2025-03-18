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Жительницу Первоуральска осудили за хищение более 400 тыс. рублей под видом оказания туруслуг

УрБК, Екатеринбург, 01.04.2025. В Первоуральске вынесли приговор местной жительнице, которая под видом оказания туристических услуг похитила 425 тыс. руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В ходе расследования выяснилось, что с ноября 2022 года по август 2024 года 43-летняя женщина, представляясь работником турагентства, предлагала клиентам приобрести и забронировать турпутевки. Все деньги она присваивала себе, сумев обмануть четырех человек.

В отношении женщины было возбуждено дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество, с причинением значительного ущерба гражданину», по которому женщину признали виновной.

Первоуральский городской суд назначил ей наказание в виде двух лет исправительных работ с ежемесячным удержанием 10% заработка в доход государства. Кроме того, суд постановил взыскать с осужденной все похищенные средства.
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