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Жительнице Первоуральска грозит срок за хищение средств под видом продажи туров

УрБК, Екатеринбург, 18.03.2025. Жительницу Первоуральска обвиняют в хищении более 425 тыс. руб. под видом продажи туристических путевок, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, с причинением значительного ущерба гражданину».

Как установило следствие, женщина не была туроператором, но с 2022 по 2024 год предлагала услуги по приобретению туристических путевок, не заключая при этом с гражданами договор об оказании услуг. Обвиняемая получала от потерпевших денежные средства в качестве оплаты, не намереваясь в дальнейшем выполнять взятые на себя обязательства. Ей удалось обмануть четырех граждан.

Дело направлено в Первоуральский городской суд для рассмотрения по существу.
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