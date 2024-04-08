Жительнице Первоуральска грозит срок за хищение средств под видом продажи туров

УрБК, Челябинск, 08.04.2024. Прокуратура города Магнитогорска направила в суд уголовное дело в отношении местной ...24.05.2022 Жителя Нижнего Тагила обвиняют в хищении более 6 млн рублей под видом оказания строительных услуг
УрБК, Екатеринбург, 24.05.2022. Жителя Нижнего Тагила обвиняют в хищении свыше 6,1 млн руб. под видом под видом ...13.12.2021 Уральская предпринимательница получила 6 лет лишения свободы за хищения денег под видом продажи турпутевок
УрБК, Екатеринбург, 13.12.2021. Верх-Исетский суд Екатеринбурга приговорил предпринимательницу из Свердловской области ...04.03.2021 Директор турагентства в Екатеринбурге обвиняется в продаже фиктивных путевок на сумму более 600 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 04.03.2021. В Екатеринбурге направлено в суд уголовное дело в отношении директора турагентства, ...16.04.2018 В Серове будут судить менеджера турагентства «Интур-С» за мошенничество со средствами клиентов
УрБК, Екатеринбург, 16.04.2018. В Серове в суд направлено уголовное дело в отношении местной жительницы, работавшей ...