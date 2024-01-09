Cуд вынес приговор по делу о хищении у 22 жителей Екатеринбурга свыше 6 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2024. Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы, похитившей более 6 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Следствие выяснило, что женщина под предлогом развития бизнеса и вложения в финансовую пирамиду «Финико» предлагала пожилым людям оформить под проценты кредиты и микрозаймы.



Кроме этого, осужденная предлагала приобрести различные товары по сниженной стоимости и, получив оплату, исчезала без исполнения взятых обязательств.



Так, в период с 2019 по 2022 год женщина похитила у 22 граждан и четырех банковских организаций более 6 млн руб.



Суд признал женщину виновной в совершении преступлений, предусмотренных частями 1, 2, 3, 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.



Приговор не вступил в законную силу.