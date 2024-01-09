Cуд вынес приговор по делу о хищении у 22 жителей Екатеринбурга свыше 6 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2024. Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении ...18.10.2023 В Екатеринбурге суд назначил риелтору 6 лет лишения свободы за хищение 111 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 18.10.2023. Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в ...14.03.2022 В Екатеринбурге вынесен приговор по делу о хищении 13 млн рублей у клиентов интерьерного салона
УрБК, Екатеринбург, 14.03.2022. Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес обвинительный приговор по делу о хищении ...25.07.2019 Жителя Екатеринбурга признали виновным в совершении 13 краж на сумму 1,2 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 25.07.2019. Каменский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя ...02.10.2018 Серовский районный суд приговорил бывшего турагента к 3 годам лишения свободы за мошенничество на 1,3 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 02.10.2018. Серовский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Натальи Егоровой. ...