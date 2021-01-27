Суд Верхней Салды признал бывшего судебного пристава-исполнителя виновной по трем уголовным статьям

УрБК, Екатеринбург, 27.01.2021. Суд в Екатеринбурге вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего заместителя ...22.10.2019 В Миассе бывшего судебного пристава отправят в колонию за получение взяток
УрБК, Челябинск, 22.10.2019. Миасский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего судебного ...02.10.2018 Серовский районный суд приговорил бывшего турагента к 3 годам лишения свободы за мошенничество на 1,3 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 02.10.2018. Серовский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Натальи Егоровой. ...13.08.2018 В Талице осужден судебный пристав за злоупотребления и подлог
УрБК, Екатеринбург, 13.08.2018. Судебный пристав-исполнитель осужден в Талице за злоупотребление должностными ...13.04.2015 Экс-глава Кушвы не смогла обжаловать приговор суда о признании ее виновной во взятке в размере более 2,5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 13.04.2015. Апелляционная инстанция Свердловского областного суда оставила без изменения приговор в ...