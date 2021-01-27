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Суд Верхней Салды признал бывшего судебного пристава-исполнителя виновной по трем уголовным статьям

УрБК, Екатеринбург, 14.11.2023. Районный суд Верхней Салды признал виновной женщину — бывшего судебного пристава-исполнителя в совершении преступлений сразу по трем статьям УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В ходе рассмотрения в суде уголовного дела было установлено, что судебный пристав-исполнитель в период с 2016 по 2021 год, внося в официальные документы ложные сведения и получая от должников денежное вознаграждение за незаконное окончание исполнительных производств, в том числе за отказ в применении обеспечительных мер в отношении их имущества, получила взятку в общей сумме более 249 тыс. руб.

Верхнесалдинский районный суд признал женщину виновной в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 290 УК РФ «Получение взятки», частью 1 статьи 292 УК РФ «Служебный подлог», а также частью 1 статьи 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество», и назначил наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, она лишена права занимать должности, связанные с осуществлением функции представителя власти, а также с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных полномочий, на срок 4 года и 10 месяцев.

Приговор в законную силу не вступил.
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