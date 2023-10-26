По решению челябинского суда в госбюджет будут возвращены незаконно выплаченные пособия в размере более 2 млн рублей

УрБК, Челябинск, 21.03.2024. Челябинский суд постановил взыскать более 2 млн руб., незаконно выплаченных в качестве пособий. Вернуть деньги в госбюджет обязали 19 граждан, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.



Так, судом установлено, что в 2020 году ведущий специалист отдела семьи и назначения детских пособий Металлургического управления социальной защиты населения администрации города Челябинска получала взятки за изготовление содержащих недостоверные сведения документов, в том числе решений о назначении детских пособий для дальнейшей выдачи пособий в отсутствие правовых оснований. В результате изготовления поддельных документов деньги получали родители детей в возрасте от трех до семи лет.



Челябинская прокуратура, действуя в интересах министерства социальных отношений региона, обратилась в суд с исками к указанным лицам о взыскании денежных средств, полученных в результате неосновательного обогащения.



Судом исковые требования прокурора удовлетворены, решения вступили в законную силу. Виновная в подлоге документов осуждена по части 1 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», части 2 статьи 292 УК РФ «Служебный подлог», части 3 статьи 290 УК РФ «Получение взятки», части 1 статьи 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество».



Также во исполнение судебных решений трое граждан уже возвратили в бюджет свыше 280 тыс. руб.