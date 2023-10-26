По решению челябинского суда в госбюджет будут возвращены незаконно выплаченные пособия в размере более 2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 26.10.2023. В Тугулымском районе суд предписал взыскать в доход государства более 1,4 млн руб., ...17.01.2020 Суд взыскал с бывшего главы Каменска-Уральского полученные в качестве взятки 2,6 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 17.01.2020. Cуд по иску прокуратуры взыскал с бывшего главы Каменска-Уральского Михаила Астахова ...11.09.2019 Магнитогорское предприятие оштрафовали на 500 тыс. рублей за взятку муниципальному учреждению
УрБК, Челябинск, 11.09.2019. В Магнитогорске ООО «Экстремал» привлекли к ответственности за взятку директору ...01.08.2019 В Челябинске осудили сотрудницу теплоснабжающей организации за получение взяток в общей сложности на 5,2 млн рублей
УрБК, Челябинск, 01.08.2019. В Челябинске осудили сотрудницу теплоснабжающей организации за получение взяток и ...20.05.2019 В Магнитогорске за коррупцию осужден бывший начальник экзаменационного отделения ГИБДД
УрБК, Челябинск, 20.05.2019. В Магнитогорске осужден бывший начальник экзаменационного отделения ГИБДД Алексей ...