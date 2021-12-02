В Екатеринбурге суд назначил риелтору 6 лет лишения свободы за хищение 111 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 02.12.2021. Октябрьский районный суд города Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в ...12.08.2019 В Екатеринбурге вынесен приговор жительнице Санкт-Петербурга за мошенничество с залоговой квартирой
УрБК, Екатеринбург, 12.08.2019. Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в ...25.07.2019 Жителя Екатеринбурга признали виновным в совершении 13 краж на сумму 1,2 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 25.07.2019. Каменский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя ...07.06.2019 Жителя Нижних Серег приговорили к 4,5 годам заключения за вырубку леса на сумму более 4 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 07.06.2019. Нижнесергинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя г. ...02.10.2018 Серовский районный суд приговорил бывшего турагента к 3 годам лишения свободы за мошенничество на 1,3 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 02.10.2018. Серовский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Натальи Егоровой. ...