В Екатеринбурге суд назначил риелтору 6 лет лишения свободы за хищение 111 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 18.10.2023. Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении риелтора Ольги Хорошун. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В качестве наказания суд назначил Ольге Хорошун 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.



Было установлено, что в период с февраля 2016 по май 2019 года, пользуясь репутацией успешного риелтора, Хорошун убедила более 20 человек из числа своих знакомых передать ей в заем денежные средства под высокий процент на короткий срок либо под условием покупки квартиры.



Собрав таким образом сумму свыше 111 млн руб. женщина покинула РФ, но была задержана по возвращении — в апреле 2023 года.



Обвиняемая признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных частью 2, 3 и 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, с причинением значительного ущерба в крупном и особо крупном размерах».



Приговор в законную силу не вступил.